इस बड़ी वजह से लिया रोहित ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का फैसला, ये अहम बातें भी गईं खिलाफ

Rohit Sharma's retirement: देश के तमाम चैनलों पर चल रही ऑपरेशन सिंदूर की चर्चाओं के बीच रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने बुधवार को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर अपने करोड़ों प्रशंसकों सहित सभी को भौंचक्का दिया. यही वह रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने कुछ महीने पहले ही इरफान पठान के साथ इंटरव्यू में कहा था, 'मैं कहीं नहीं जा रहा.' यह वही रोहित हैं, जो चैंपियंस ट्रॉफी में खिताबी जीत के बाद इंग्लैंड दौरे में टेस्ट टीम की कप्तानी करने को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे. रोहित ने कंगारू पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क के पोडकास्ट 'बियांड 23' में इंग्लैंड दौरे में टीम की कमान संभालने और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज जैसे आक्रमण की अगुवाई करने को लेकर विस्तार से बात की थी, लेकिन मंगलवार को हुए बड़े घटनाक्रम के बाद साफ हो गया कि अब रोहित के पास टेस्ट फॉर्मेट को टा-टा कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. और बुधवार को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस पर मुहर लगा दी.

Thank you, Captain 🫡🫡



End of an era in whites!@ImRo45 bids adieu to Test cricket. He will continue to lead India in ODIs.



We are proud of you, Hitman 🫡🫡 pic.twitter.com/azlpZFWdhn