"बारिश की वजह से नहीं...", वसीम जाफर ने बताया, T20 वर्ल्ड कप में क्यों हुआ पाकिस्तान की टीम का ऐसा बुरा हाल

Pakistan Team in T20 World Cup 2024: T20 वर्ल्ड कप 2024 के (T20 World Cup 2024) दूसरे राउंड में पाकिस्तान की टीम नहीं जा सकी. यूएसए और आयरलैंड के बीच मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया जिसके कारण पाकिस्तान का सफर टी-20 वर्ल्ड कप में समाप्त हो गया. बारिश के कारण मैच रद्द होने के कारण मैच रद्द होने के कारण पाकिस्तान सुपर 8 की रेस से बाहर हो गया. लोगों का मानना है कि बारिश ने पाकिस्तान का खेल बिगाड़ा लेकिन भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर (Wasim Jaffer on Pakistan Team) ने पाकिस्तान के इस तरह से बाहर होने को लेकर रिएक्ट किया है और बताया है कि बारिश की वजह से नहीं बल्कि USA से मिली हार की वजह से पाकिस्तान को टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा है.

वसीम ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, ""आम धारणा यही है कि, पाकिस्तान इसलिए बाहर नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका बनाम आयरलैंड का मैच बारिश के कारण रद्द हो गया..लेकिन वे इसलिए बाहर हुए क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से हार गया था. "



Contrary to popular belief, Pakistan didn't get knocked out because USA v IRE got rained off. They got knocked out because Pakistan lost to USA :) #USAvIRE #T20WorldCup