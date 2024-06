पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर पाकिस्तान के 'विराट कोहली' के रिएक्शन ने मचाई खलबली

Pakistan Team Exit in Super 8: पाकिस्तान की टीम टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2024) के ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई है. यूएसए और आय़रलैंड (USA vs IRE) के बीच मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया जिसके कारण अमेरिका की टीम सुपर 8 मे पहुंच गई. वहीं, पाकिस्तान की टीम को एक मैच और खेलना है लेकिन प्वाइंट्स के आधार पर अमेरिका की टीम सुपर 8 में पहुंचने में सफल हो गई है. पाकिस्ताान के टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर फैन्स और पाकिस्तानी दिग्गज काफी आहत हैं. पाकिस्तान के विराट कोहली यानी अहमद शहजाद (Pakistan's Virat Kohli Ahmed Shehzad) ने भी इसपर रिएक्ट किया है. शहजाद ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर अपनी राय रखी है.

ये भी पढ़े- फिल साल्ट ने रचा इतिहास, इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी बने, विश्व क्रिकेट भी चौंका

शहजाद ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, "डिजर्विंग टीम सुपर 8 राउंड में पहुंच गई है. यदि आप किसी को हराने के लिए आयरलैंड पर निर्भर हैं, तो आप वास्तव में क्वालीफाई करने के लायक नहीं हैं. ऐसा मत सोचिए कि "कुदरत का निज़ाम" भी उन लोगों के लिए काम करता है जो योग्य नहीं हैं या सुधार करने के लिए तैयार नहीं हैं. अब सभी की निगाहें पीसीबी चेयरमैन पर हैं."

The deserving team is through to Super 8 round. If you're depending on Ireland to defeat someone, you seriously don't deserve to qualify. Don't think even "Kudrat Ka Nizam" works for those who are not deserving or ready to improve. All eyes on PCB chairman now! #T20WorldCup