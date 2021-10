भारतीय क्रिकेट में छाने को तैयार ये युवा सितारे, इन खिलाड़ियों से सज सकती है भविष्य की टीम इंडिया

ये खिलाड़ी हो सकते हैं भारतीय टीम की अगली पीढ़ी के सुपरस्टार

भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास (Indian Cricket Team History) में कई ऐसे सितारे हुए हैं जिन्होंने अपने करियर में वो मुकाम हासिल किया है जिसे आजतक याद किया जाता है. समय-समय पर भारतीय क्रिकेट में पीढ़ी दर पीढ़ी नए सितारों का आगमन हुआ है. जैसे गावस्कर-कपिल देव युग (Gavaskar-Kapil Dev era) के बाद तेंदुलकर और गांगुली का युग (Tendulkar and Ganguly Era). इसके बाद धोनी, सहवाग औऱ गंभीर का युग (The era of Dhoni, Sehwag and Gambhir) और इस समय कोहली और रोहित शर्मा (Virat Kohli and Rohit Sharma Era) जैसे सुपरस्टार टीम इंडिया की शोभा बढ़ा रहे हैं. अब जब कोहली-रोहित जैसे सितारों ने अपने क्रिकेट करियर में सबकुछ हासिल कर लिया है और इन क्रिकेटरों का आखिरी दौर भी शुरू हो गया है तो कहीं न कही ये बातें होने लगी है कि इन क्रिकेटरों के जाने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम को क्या फिर से ऐसे सितारे मिल पाएंगे ? इसका जवाब है शायद हां. ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय क्रिकेट के युवा सितारों ने उम्मीद जगा दी है. इसका ताजा उदाहरण आईपीएल में युवा भारतीय खिलाड़ियों का परफॉर्मंस है, जिसने यह उम्मीद अभी से ही जिंदा कर दी है.