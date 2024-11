"...तो मैं फिर जरूर खेलूंगा", टिम साउदी बोले कि संन्यास का फैसला बहुत ही मुश्किल

न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज टिम साउदी (Tim Southee) ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ आगामी सीरीज के बाद अपने टेस्ट करियर को खत्म करने का फैसला उनके लिए सही है. हालांकि, अगर न्यूजीलैंड 2025 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालीफाई करता है, तो साउदी खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे. साउदी ने कहा, "मुझे तीन मैदानों पर खेलना खासा पसंद रहा है. ऐसे में अगर कीवी टीम फाइनल में पहुंचती है, तो मैं जरूर खेलूंगा. बहरहाल यह एक कठिन निर्णय है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सही है. हमारे पास कुछ होनहार युवा गेंदबाज भी हैं, जिनके साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया और उम्मीद है कि मैंने उन्हें इस दौरान कुछ चीजें सिखाई होंगी."

उन्होंने कहा,"अब इस टीम को आगे बढ़ाने का समय आ गया है. मुझे लगता है कि आप अपने सामने जो कुछ भी है,उसे देखें. पिछले साल विश्व कप था और इस साल की शुरुआत में हमने टी20 विश्व कप खेला था. हमारे पास टेस्ट क्रिकेट का एक हिस्सा था, जो मुझे लगता है कि पिछले 12 महीनों में सभी रोमांचक था. और आप उस रोमांचक हिस्से के अंत के करीब हैं. आप आगे देखते हैं और यह एक महान प्रतिद्वंद्वी (इंग्लैंड) के खिलाफ एक मार्की श्रृंखला है. इंग्लैंड के खिलाफ मैंने कई साल पहले शुरुआत की थी, और यह सही लगता है."

"Fulfilling a childhood dream"



