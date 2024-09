ईद-उल-मिलाप पर ऑलराउंडर इरफान ने याद दिलाया सबसे बड़े जिहाद का मतलब, पूर्व ऑलराउंडर बोले कि...

Irfan Pathan tells the meaning of the greatest Jihad: अब यह तो आप जानते ही हैं कि पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान (Irfan Pathan) सोशल मीडिया पर कितने ज्यादा सक्रिय रहते हैं. पठान के खेल से जुड़े कमेंट खासे लोकप्रिय रहते हैं. यह साल के शुरुआत में पठान की हार्दिक पांड्या को लेकर खड़ा किया गया सवाल ही था कि बीसीसीआई (BCCI) को उनसे सवाल पूछने को मजबूर होना पड़ा. निश्चित तौर पर पठान के कमेंटों को उनके चाहने वाले ही नहीं, बल्कि हर पेशे से जुड़ा वर्ग बहुत ही गंभीरता से लेता है. बहरहाल, अब पूर्व ऑलराउंडर ने ईद-ए-मिलाद के दिन अपने चाहने वालों को सोशल मीडिया पर प्रोफेट मोहम्मद द्वारा बताए गए सबसे बड़े जिहाद के मतलब को याद दिलाया है.

The greatest Jihad is to battle your own soul,to fight the evil within yourself.



Prophet Mohammed (S.A.W) — Irfan Pathan (@IrfanPathan) September 16, 2024

पठान ने X पर पोस्ट किए प्रोफेट मोहम्मद के बताए रास्ते का अपने हालिया कमेंट में जिक्र करते हुए लिखा, "सबसे उम्दा जिहाद खुद की आत्मा और खुद के भीतर छिपी बुराई के खिलाफ लड़ना है." आम तौर पर क्रिकेट तो लेकर ही कमेंट करने वाले पठान ने जब ईद-ए-मिलाद के मौके पर मैसेज पोस्ट किया, तो फैंस भी उनके इस कमेंट पर खासी प्रतिक्रिया कर रहे हैं.

एक सुर में पठान की बात का समर्थन

यह फैन पठान की बात का समर्थन करते हुए कह रहा है कि पठान ने सबसे बड़ी बात को फिर से याद दिलाया है

खुद में सुधार और विकास के लिए सबसे शानदार मैसेज. ऐसे संदेशों की कमी नहीं है. हर कोई पठान की प्रशंसा कर रहा है