The Ashes: किस्मत ने दिया धोखा, ऐन मौके पर जॉनी बेयरस्टो कर बैठे गलती, इस कारण नाबाद रहकर भी शतक से चूके

टेस्ट में 99 रन पर नाबाद रहने वाले बल्लेबाज

जेफ्री बॉयकॉट Vsऑस्ट्रेलिया, 1979

स्टीव वॉ Vs इंग्लैंड, 1995

एलेक्स ट्यूडर Vs न्यूजीलैंड, 1999

शॉन पोलक Vs श्रीलंका, 2002

एंड्रयू हॉल Vs इंग्लैंड, 2003

मिस्बाह-उल-हक Vs वेस्टइंडीज, 2017

जॉनी बेयरस्टो Vs ऑस्ट्रेलिया, 2023

क्यों नहीं बना पाए शतक

दरअसल, जैसे ही बेयरस्टो अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे तो वो हर ओवर के आखिर में सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रख रहे थे. लेकिन जब बेयरस्टो 98 रन पर थे, तभी पारी के 108वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेयरस्टो से गलती हो गई और 1 रन ले लिया. फिर स्ट्राइक जेम्स एंडरसन के पास आ गई. वहीं, ओवर की चौथी गेंद पर ग्रीन ने एंडरसन को LBW आउट कर नॉन स्ट्राइक पर खड़े बेयरस्टो के शतक जमाने के इरादे पर पानी फेर दिया.

एंडरसन और बेयरस्टो के बीच हुई 66 रन की साझेदारी

दरअसल, एंडरसन (James Anderson) और बेयरस्टो के बीच आखिरी विकेट के लिए 66 रनों की साझेदारी हुई. एंडरसन ने इस दौरान 18 गेंद पर 5 रन की पारी खेली, लेकिन अपने साथी बल्लेबाज के शतक जमाने तक खुद को आउट होने से बचा नहीं पाए. वहीं, तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर 162 रन बना लिए थे. ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड से अभी 162 रन पीछे है.

