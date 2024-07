'इस वजह से रोहित ने ओवर में जड़ डाले चार छक्के', स्टार्क ने सारा दोष इस पर मढ़ डाला

Starc revelation about rohit sixes: पिछले दिनों विंडीज में खेले गए टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में यूं तो टीम इंडिया के सभी मुकाबले बहुत ही शानदार हुए, लेकिन फाइनल मुकाबला, सेमीफाइनल में इंग्लैंड को पटखनी, तो वही सुपर-8 राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला, पाकिस्तान को मात देना बहुत ही यादगार माना जाएगा. वहीं, मैचों के खास पलों को याद कि जाए, तो सूर्यकुमार यादव का फाइनल में कैच, हार्दिक का ओवर, विराट की पारी हमेशा याद रहेगी. वहीं, सुपर-8 राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले की बात करें, तो कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की मिचेल स्टॉर्क की धुलाई कभी नहीं भूलेंगे.

Mitchell Starc said - "I bowled 5 bad balls in my spell vs India, Rohit Sharma smashed all of them for sixes". [Via LiSTNR Sport]



Here's the video, Rohit Sharma scored 29 Runs vs Mitchell Starc with 6️⃣,6️⃣,4️⃣,6️⃣,0️⃣,WD,6️⃣ #RohitSharma𓃵 #INDvsZIM pic.twitter.com/P8iCKV3SIO