ICC ने 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट' का किया ऐलान, भारत के 3 खिलाड़ी शामिल, बाबर आजम को नहीं मिली जगह

आईसीसी ने टीम ऑफ द टूर्नामेंट का किया ऐलान

Team of the Tournament T20 World Cup: आईसीसी (ICC) ने टी-20 वर्ल्ड 2022 टीम ऑफ द टूर्नामेंट (Team of the Tournament) का ऐलान कर दिया है. बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता, इंग्लैंड के खिताब जीतने के बाद आईसीसी ने टीम ऑफ द टूर्नामेंट के ऐलान कर दिया है जिसमें इंग्लैंड के 4 खिलाड़ी शामिल हैं तो वहीं भारत के 2 खिलाड़ी टीम में हैं. इसके अलावा पाकिस्तान की ओर से 2 खिलाड़ियों को इस टीम में शामिल किया गया है. सबसे चौंकाने वाली बात इस टीम में यह है कि जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा भी अपनी जगह बना पाने में सफल रहे हैं.

