Team India Schedule: टी20 वर्ल्ड कप के बाद घर में इन टीमों के खिलाफ धूम मचाएगा भारत, BCCI ने जारी किया शेड्यूल

BCCI Announces home season 2024/25 fixtures: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 2024-25 सीज़न के लिए बहुप्रतीक्षित अंतर्राष्ट्रीय घरेलू सत्र के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है जिसमें भारत बांग्लादेश, न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड की मेजबानी करेगा. यह सीज़न सितंबर में शुरू होगा, जिसमें बांग्लादेश के ख़िलाफ़ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेली जाएगी. इसके बाद दोनों देशों के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज़ होगी. चेन्नई में 19 सितंबर से पहला टेस्ट आयोजित किया जाएगा जबकि 27 सितंबर से कानपुर में दूसरा टेस्ट खेला जाएगा. इसके बाद तीन टी20 मैच धर्मशाला, दिल्ली और हैदराबाद में खेले जाएंगे.

