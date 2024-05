T20 WC 2024: विरोधी टीमों में मचेगा हाहाकार, कुछ ऐसी दिख सकती है कप्तान रोहित के सपनों वाली भारतीय प्लेइंग 11, ऐसा बन रहा समीकरण

Team India Possible Playing 11 for T20 WC 2024

Team India Possible Playing 11 for T20 WC 2024: 2 जून से शुरू होने वाले टी 20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है और अब भारतीय टीम इस बार किसी भी हाल में आईसीसी ट्रॉफी से चूकना नहीं चाहेगी, कप्तान के तौर पर अब कहा जा सकता है की वो अपना आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट ही खेल रहे है और ऐसे में हर कप्तान का सपना होगा की वो अपनी टीम को ट्रॉफी जिताये जिसके बारे में कई बार रोहित शर्मा (Rohit Sharma) अपनी बातचीत के दौरान जिक्र भी कर चुके हैं. आईपीएल 2024 के ठीक बाद जून में अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय भारतीय टीम (Team India T20 WC 2024 Squad) का ऐलान किया है. टीम में ऋषभ पंत और संजू सैमसन (Rishabh Pant vs Sanju Samson) दोनों को मौका मिला है. इसके अलावा टीम में चार स्पिनर्स भी है. शुभमन गिल को रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में रखा गया है जबकि शिवम दुबे (Shivam Dube in T20 WC Squad) टीम में अपनी जगह बनाने में सफल हुए हैं.

प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन में ये फैक्टर सबसे अहम