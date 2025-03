IND vs AUS: इंशाअल्लाह फाइनल लाहौर में होगा और धरे रह गए पाक के अरमान, रिएक्शन हुआ वायरल

IND vs AUS Champions Trophy 2025 Final: सोलह महीने पहले वनडे विश्व कप फाइनल में और चौदह साल से आईसीसी टूर्नामेंटों के नॉकआउट मुकाबलों में मिली हर हार का बदला चुकता करते हुए भारत ने मंगलवार को आस्ट्रेलिया को चार विकेट से हराकर पांचवीं बार चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल में प्रवेश कर लिया और एक बार फिर जीत के नायक रहे विराट कोहली. भारत की जीत के साथ ही यह भी तय हो गया कि चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल नौ मार्च को दुबई में ही खेला जायेगा जिसमें भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड से होगा. अगर आस्ट्रेलिया जीतती तो फाइनल लाहौर में खेला जाना था.

Lahore deserved to host the Final of Champions Trophy. pic.twitter.com/FtRK5jWNgp

पाकिस्तान को ICC के वैश्विक आयोजन की मेज़बानी करने का मौका मिला और घर पर सिर्फ़ दो मैच खेल सका जिसमें एक भी मैच जीत नहीं सका और सबसे बड़ी बात यह है कि तीन नॉकआउट मैचों में से दो (1 सेमीफाइनल और 1 फाइनल) पाकिस्तान में नहीं खेले गए हैं.

पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान था और पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया है. बांग्लादेश के खिलाफ न्यूजीलैंड की जीत ने पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था. पाकिस्तान ने अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ हारकर शुरू किया था, फिर दूसरे मैच में भारत से भी उसे हार का सामना करना पड़ा. पाकिस्तान की उम्मीदें बांग्लादेश से थीं, लेकिन बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड से हार गई. इसके साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए थी.

They all were saying final definitely Lahore Hoga#INDvsAUS pic.twitter.com/KGa9B6Im8M