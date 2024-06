T20 World Cup 2024: "निष्कर्ष यह है कि अब उपलब्धियां...", रोहित की तूफानी पारी को लेकर अश्विन ने कह दी बड़ी बात

R. Ashwin big praise of Rohit Sharma: जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की तूफानी पारी चर्चा का विषय बनी हुई है. रोहित ने इस मैच में 41 गेंदों पर 7 चौकों और 8 छक्कों से 91 रन बनाए थे. खातौर पर जिस अंदाज में रोहित ने पारी के तीसरे ही ओवर में प्रचंड प्रहार करते हुए 29 रन बनाए, उसे करोड़ों भारतीय फैंस लंबे समय तक नहीं भूलेंगे. निश्चित रूप से इसने टीम इंडिया को काफी कॉन्फिडेंस प्रदान किया होगा. रोहित की इस पारी को सोशल मीडिया ने जमकर सराहा, तो अब आर. अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने भारतीय कप्तान की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए बहुत ही बड़ी बात कह दी है. अब देखने की बात होगी कि बाकी खिलाड़ी इस तारीफ को किस रूप में लेते हैं.

Such a shame but take a bow Ro Milestones don't matter anymore and that's the take away #T20WorldCup

अश्विन ने हमेशा की तरह ही अपने अनूठे अंदाज में तारीफ करते हुए X पर पोस्ट करते हुए कहा, "आपकी पारी के लिए सलाम. यहां निष्कर्ष यह है कि अब निजी उपलब्धियां ज्यादा मायने नहीं रखती."

अश्विन ने यह बात रोहित के शतक से चूकने के संदर्भ में कही. रोहित भले ही शतक से आठ रन से चूक गए, लेकिन पारी उन्होंने ऐसी खेली, जिसे करोड़ों फैंसे के ज़हन से मिटाए भी नहीं मिटाया जा सकेगा. और फैंस ने भी अश्विन की बात का समर्थन किया है, जो आप उनके कमेंट में साफ देख सकते हो.

इस प्रशंसक ने एक और सबूत दिया है रोहित के रवैये और मनोदशा का

72 of Rohit Sharma runs have come from boundaries. This is the selfless responsible Rohit Sharma for the Indian Team. People talk about his fitness, him not scoring big runs but even his short cameos have been beneficial for IND team. Today comes the big score