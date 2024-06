T20 World Cup 2024: सुपर-8 की रेस से पाकिस्तान का बाहर होना तय! इस वजह से फ्लोरिडा में लगाई गई इमरजेंसी, मैच होगा रद्द?

आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 में ग्रुप ए से पाकिस्तान सुपर-8 के लिए क्वालीफाई करेगी या नहीं, यह इस पर तय करेगा कि अमेरिका और आयरलैंड के बीच होने वाले मैच की विजेता टीम कौन सी होगी. अगर आयरलैंड ने अमेरिका को हरा दिया तो पाकिस्तान के सुपर-8 में पहुंचने की उम्मीद होगी. लेकिन अगर अमेरिका जीत गई तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगी. हालांकि, यह समीकरण तब काम में आएगा जब पाकिस्तान लीग स्टेज के अपने आखिरी मैच में आयरलैंड को हरा दे और दो अंक हासिल किए. कनाडा के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद पाकिस्तान के लीग स्टेज में तीन मैचों में दो अंक हैं. पाकिस्तान को सुपर-8 की रेस में बने रहने के लिए दो अंकों की जरुरत है. अगर आयरलैंड के खिलाफ मैच में पाकिस्तान जीत दर्ज नहीं कर पाती है और मैच का परिणाम इसके अलावा कुछ भी आता है तो पाकिस्तान अगले दौर में पहुंचने से चूक जाएगी. पाकिस्तान और आयरलैंड का यह मैच फ्लोरिडा में होना है और वहां से जो तस्वीर सामने आ रही है, उससे तो लग रहा है कि पाकिस्तान सुपर-8 में नहीं पहुंच पाएगी.

बुधवार को दक्षिण फ्लोरिडा में भारी बारिश हुई. इस बारिश के बाद शहर में बाढ़ से हालात बन गए हैं. कई जगहों पर सड़कों को बंद करना पड़ा है. कई जगह वाहनों के फंसे होने की सूचना है. हवाई अड्डों पर उड़ानों में देरी हो रही है और कई फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा. इसके अलावा फोर्ट लॉडरडेल और मियामी के कई इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई. द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, मियामी में राष्ट्रीय मौसम सेवा के एक वरिष्ठ मौसम विज्ञानी एंथनी रेनेस ने कहा कि मंगलवार को मौसम के खराब होने की शुरुआत हुई थी. राज्य के कुछ हिस्सों में 10 इंच से अधिक बारिश हुई है.

रिपोर्ट की मानें तो फोर्ट लॉडरडेल से लेकर डाउनटाउन मियामी तक अचानक बाढ़ आने की सूचना है. बुधवार शाम तक, हॉलीवुड, फ्लोरिडा में 10 इंच से अधिक, फोर्ट लॉडरडेल में नौ इंच से अधिक और मियामी में लगभग आठ इंच बारिश हो चुकी थी. अचानक आई बाढ़ के कारण बुधवार को फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने ब्रोवार्ड, कोलियर, ली, मियामी-डेड और सारासोटा काउंटी में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी.

Floods in Florida has left Sri Lankan team stranded in US. The team was supposed to fly out from Fort Lauderdale this evening to Caribbean, but now are staying back in US. A state of emergency has been issued by Mayor of Fort Lauderdale. The team is expected to fly out tomorrow.