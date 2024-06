बाबर आजम और शाहीन अफऱीदी नहीं बल्कि पाकिस्तान के इस खिलाड़ी से बचकर रहना होगा, टीम इंडिया को मोहम्मद कैफ ने दी सलाह

Mohammad Kaif On India vs Pakistan: T20 वर्ल्ड कप (IND vs PAK In T20 World Cup 2024) में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा. टी20 वर्ल्ड कप का यह सबसे बड़ा मुकाबला है. फैन्स इस मैच का इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2024) के इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच 7 मैच हुए हैं जिसमें 5 में भारत को जीत और एक में पाकिस्तान को जीत मिली है. एक मैच टाई हुआ था जिसका फैसला बॉल आउट से किया गया था. पाकिस्तान ने भारत को 2021 टी-20 वर्ल्ड कप में 10 विकेट से हरा दिया था. लेकिन इसके बाद 2022 में भारत ने पाकिस्तान से बदला लिया और 4 विकेट से जीत हासिल की थी. अब एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टीम आमने-सामने है. दोनों ही टीम इस मैच को जीतने की कोशिश करेगी. वहीं, भारत के पूर्व दिग्ग्ज मोहम्मद कैफ ने उस खिलाड़ी को लेकर बात की है जो भारत के लिए इस मैच में खतरा बन सकता है. (India vs Pakistan Head to Head in T20 World Cup)

कैफ ने स्टार स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए अपनी राय दी है और उनका मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में नसीम शाह भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं. कैफ ने अपनी बात रखते हुए कहा, "पाकिस्तान के पास शाहीन अफरीदी औऱ नसीम शाह हैं. नसीम वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं आए थे. वो उस समय चोटिल थे. ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों ने उनको ज्यादा नहीं खेला है. भारत और पाक के बीच मैच न्यूयॉर्क में हैं, जहां गेंद बाउंस भी हो रही है. नसीम एक बेहतरीन गेंदबाज हैं और वो इस पिच का फायदा उठा सकते हैं.

ये भी पढ़े- T20 WC IND vs IRE: न्यूयॉर्क की पिच क्या असर दिखाएगी, संभावित XI, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

ये भी पढ़े- IND vs IRE: मोहम्मद शमी ने चुनी India Playing 11, इन खिलाड़ियों को जगह न देकर चौंकाया

कैफ ने आगे ये भी कहा कि, सबको पता है कि इस समय पाकिस्तान फॉर्म में नहीं है, पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में हार का सामनाक करना पड़ा है लेकिन यह टीम एक ऐसी टीम है जो किसी भी समय मैच को पलट सकती है. पाकिस्तान की टीम 2022 में टी-20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेली है.

ऐसे में टीम इंडिया को संभल कर रहना होगा. इसके अलावा पाकिस्तान और भारत की बात करें तो दोनों टीमों के बीच टी-20 इंटरनेशनल में अबतक (India vs Pakistan Head to Head in T20) कुल 12 मैच हुए हैं जिसमें भारत को 9 मैचों में जीत मिली है तो वहीं, पाकिस्तान 3 मैच जीतने में सफल रहा है. आखिरी बार जब दोनों टीम एख दूसरे के खिलाफ खेली थी तो भारत को जीत मिली थी.