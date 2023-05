Dhoni से Gavaskar ने की Hardik Pandya की ऐसी तुलना, जो मचा देगा खलबली, "मैच में माहौल..."

Sunil Gavaskar on Hardik vs Dhoni

Sunil Gavaskar Compare Hardik Pandya with MS Dhoni: भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पंड्या (Gavaskar on Hardik Pandya Captaincy) की तारीफ करते हुए कहा कि वह टीम में जो इत्मीनान का भाव लाते हैं, वह महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की याद दिलाता है. पंड्या की कप्तानी में टाइटंस लगातार दूसरी बार आईपीएल फाइनल्स (GT 2nd Time in IPL Final) में पहुंची है. उसने दूसरे क्वालीफायर में पांच बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस (GT vs MI Qualifier 2) को 62 रन से हराया.