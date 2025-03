Steve Smith: सचिन तेंदुलकर के बाद यह ऐतिहासिक कारनामा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने स्टीव स्मिथ, वर्ल्ड क्रिकेट में मची खलबली

Steve Smith Created History: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुबई में खेला जा रहा है. जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे अनुभवी बल्लेबाज और कप्तान स्टीव स्मिथ जबर्दस्त लय में नजर आए. टीम के लिए उन्होंने कुल 96 गेंदों का सामना किया. इस बीच 76.04 की स्ट्राइक रेट से 73 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से चार चौके और एक छक्का निकला. उम्दा अर्धशतकीय पारी के साथ ही स्मिथ ने एक खास उपलब्धि भी हासिल की. वह आईसीसी के वनडे नॉकआउट मुकाबलों में पांच बार 50 प्लस की पारी खेलने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह खास उपलब्धि टीम इंडिया के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के ही नाम दर्ज थी. जिन्होंने आईसीसी के नॉकआउट वनडे मुकाबलों में छह बार 50 प्लस की पारी खेली थी.

सचिन तेंदुलकर (भारत) - 14 पारी - छह बार 50 प्लस की पारी

स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) - सात पारी - पांच बार 50 प्लस की पारी

Steve Smith against India in ICC knockout games:



Innings - 5

Runs - 337

Average - 67.40

50s/100s - 1/2



The greatest clutch player in cricket. pic.twitter.com/HaveFqcjC2