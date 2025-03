IND vs AUS: 'मुझे लगता है कि पूरी टीम...' स्टीव स्मिथ को सता रहा डर, भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले बयान ने मचाई खलबली

Steve Smith on IND vs AUS Champions Trophy Semifinal 2025: शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के भारतीय शीर्ष क्रम ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले से पहले हर अंदाज में शानदार प्रदर्शन किया. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने भारतीय बल्लेबाजों की गियर बदलने की क्षमता की सराहना की. रोहित शर्मा (Steve Smith on Rohit Sharma) के अलावा, जिनका टूर्नामेंट का सर्वोच्च स्कोर बांग्लादेश के खिलाफ शुरुआती गेम में 41 रन था, कोहली और गिल ((Steve Smith on Virat Kohli and Shubman Gill) दोनों एक-एक बार शतक के आंकड़े तक पहुँच चुके हैं, जबकि अय्यर ने नंबर 4 पर एक विश्वसनीय बल्लेबाज होने की क्षमता दिखाई है, जो मौजूदा संस्करण में किसी भारतीय द्वारा सबसे अधिक रन बना रहे हैं.

स्टीव स्मिथ ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम को लेकर कहा

वे खतरनाक खिलाड़ी हैं. मुझे लगता है कि पूरे भारतीय बल्लेबाजी क्रम में गियर बदलने की क्षमता है. वे अच्छे क्रिकेटरों के साथ एक बहुत अच्छी टीम हैं. मुझे लगता है कि हमारे सामने जो परिस्थितियाँ हैं, उन्हें खेलना और विपक्ष से बेहतर खेलना आसान है. पिछली दो बार जब भारत और ऑस्ट्रेलिया एक बड़े नॉकआउट मैच में भिड़े थे, तो ऑस्ट्रेलिया विजयी हुआ था, जिसने 2023 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और वनडे विश्व कप फाइनल दोनों जीते थे. दुबई की धीमी परिस्थितियों के लिए भारत ने स्पिन-भारी टीम चुनी, इस पर सवाल उठे कि क्या उन्होंने एक स्पिनर को बहुत ज़्यादा शामिल किया है.

हालांकि, रविवार के मैच ने उनके चयन को सही साबित कर दिया, और वरुण चक्रवर्ती को शामिल करने का देर से लिया गया फ़ैसला भारत के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है. स्मिथ का मानना ​​है कि चारों भारतीय स्पिनरों ने मौजूदा टूर्नामेंट के दौरान विरोधियों को कड़ी टक्कर दी है और वे इस चुनौती का सामना करने के लिए उत्सुक हैं.

स्टीव स्मिथ ने भारतीय स्पिनरों को लेकर कहा

“मुझे लगता है कि सिर्फ़ चक्रवर्ती ही नहीं, मुझे लगता है कि बाकी स्पिनर भी बेहतरीन हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमारे लिए खेल की जीत और हार इस बात पर निर्भर करती है कि हम इस स्पिन को कैसे खेलते हैं, ख़ास तौर पर बीच के ओवरों में, जिस तरह से हम वहाँ से गुज़रते हैं. तो हाँ, यह एक चुनौती होने जा रही है. मुझे लगता है कि सतह को देखते हुए, इसमें कुछ स्पिन होने जा रही है. और हाँ, हमें इसका मुकाबला करना होगा. तो हाँ, हम कल देखेंगे कि हम इसे कैसे करते हैं. हमारे पास इसके लिए कुछ विकल्प हैं, इसलिए आप कल देखेंगे,” उन्होंने कहा.

इस बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि भारत को टूर्नामेंट में अन्य टीमों पर अनुचित लाभ मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने सभी मैच, संभावित फाइनल सहित, दुबई इंटरनेशनल सर्किट में एक ही स्थान पर खेले हैं. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज इसे बहुत बड़ा लाभ नहीं मानते.

“लाभ के मामले में, हाँ, शायद, मुझे यकीन नहीं है. हाँ, भारत ने स्पष्ट रूप से अपने सभी खेल यहाँ खेले हैं. इसलिए, उन्होंने देखा है कि सतह क्या कर रही है. जाहिर है कि पूरा चौकोर ब्लॉक काफी सूखा है. अभी ग्राउंड्समैन से बात करने पर पता चला कि सूखी सतह पर बहुत अधिक ट्रैफ़िक था, इसलिए हमने देखा है कि विकेट कैसे खेल रहे हैं. और भारत ने स्पष्ट रूप से अपने खेलों में भी बहुत अच्छा खेला है. इसलिए, यह एक अच्छा मुकाबला होने जा रहा है. हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं,” स्मिथ ने कहा.