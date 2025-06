AUS vs SA: WTC Final 2025 में स्टीव स्मिथ ने सचिन तेंदुलकर का ऐतिहासिक महारिकॉर्ड तोड़कर विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Steve Smith Most Fifty Plus Runs Record in ICC Knockout: ऑस्ट्रेलियाई स्टार बल्लेबाज़ स्टीव स्मिथ ने एक बार फिर बड़ा मंच चुनते हुए खुद को "बड़े मैचों का खिलाड़ी" साबित किया है. स्टीव स्मिथ ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 76 गेंदों में टेस्ट करियर का 42वां अर्धशतक पूरा करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल में एक और अर्धशतक लगाकर आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबलों में अपने 50+ स्कोर की संख्या (7वां अर्धशतक) को और मजबूत कर लिया है.

स्मिथ अब (7अर्धशतक) के साथ आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. उनसे ऊपर अब सिर्फ विराट कोहली हैं जिनके नाम 11 अर्धशतक हैं. बात करें सचिन तेंदुलकर की तो सचिन के नाम आईसीसी नॉकऑउट मुकाबले में 6 बार 50 रन से अधिक की पारी खेलने का कारनामा दर्ज है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में 66 रनों की पारी खेलने के साथ ही स्मिथ (Steve Smith Supress Sachin Tendulkar Most Fifty Plus Runs in ICC Knockouts) ने तेंदुलकर के इस महारिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

आईसीसी नॉकआउट में स्टीव स्मिथ के द्वारा लगाए गए अर्धशतक (Steve Smith ICC Knockouts half Century)

2015 विश्व कप क्वार्टरफाइनल में अर्धशतक

2015 विश्व कप सेमीफाइनल में शतक

2015 विश्व कप फाइनल में अर्धशतक

2019 विश्व कप सेमीफाइनल में अर्धशतक

2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में शतक

2025 चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में अर्धशतक

2025 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में अर्धशतक

स्टीव स्मिथ का यह रिकॉर्ड बताता है कि वो हर बड़े मौके पर प्रदर्शन करने की काबिलियत रखते हैं और टीम को मुश्किल हालात से भी बाहर निकालने की कला को अच्छी तरह जानते हैं.