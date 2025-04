SRH vs PBKS: "दिस इज फॉर...", शतकवीर अभिषेक शर्मा ने खास स्टाइल में इस आर्मी को समर्पित किया पहला शतक

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) में परिणाम से अलग जो शनिवार को हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में हुआ, उसमे पूरा क्रिकेट जगत बह गया! बल्लेबाजी का ऐसा तूफान देखने को मिला, जिसने भी देखा, वह सन्न रह गया. और यह तूफान निकला सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) के बल्ले से. अभिषेक ने सिर्फ 40 गेंदों पर तूफानी शतक जड़कर पंजाब किंग्स के चाहने वालों के होश उड़ा दिए. और जैसे ही इस लेफ्टी बल्लेबाज ने युजवेंद्र चहल के फेंके 13वें ओर की आखिरी गेंद पर एक रन लेकर शतक पूरा किया, तो अभिषेक ने खास स्टाइल में शतक का जश्न मनाया. दरअसल शतक पूरा करने के बाद अभिषेक ने एक 'लिखी स्लिप' निकालकर दर्शकों की ओर दिखाया, तो यह बहुत ही उत्सुकता का विषय बन गया कि आखिर इस स्लिप पर क्या खास लिखा है.

किसी ने कुछ अनुमान लगाया, तो किसी ने कुछ. कोई कह रहा था कि इस पर किसी व्यक्ति विशेष के लिए खास संदेश लिखा हुआ है, तो कोई अंदाजा लगा रहा था कि यह मैसेज उनकी गर्लफ्रेंड के लिए है, लेकिन जैसे ही कैमरे ने लिखावट पर क्लोज फोकस किया, तो साफ हो गया. दरअसल इस व्हाइट स्लिप पर लिा था, 'दिस वन इज फॉर ओरेंज आर्मी.' दरअसल ऑरेंज आर्मी हैदराबाद के प्रशंसकों को ऑरेन्ज आर्मी के नाम से जाना जाता है. और अभिषेक ने अपने शतक को इन्हीं खास फैन क्लब को समर्पित कर दिया. और देखते ही देखते उनकी यह स्टाइल सोशल मीडिया पर फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गई.

जब अभिषेक ने जेब से स्लिप निकाली, तो फैंस ने इस बारे ममें अलग-अलग अनुमान लगाना शुरू कर दिया. किसी की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था

