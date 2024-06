South Africa vs India, Final: "विराट को यह याद रखने की जरुरत..." फाइनल से पहले कैफ ने दी कोहली को यह बड़ी सलाह

Kaif valuable advice to Virat: जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) अपने आखिरी पड़ाव पर है. और सभी की नजरें शनिवार को बारबाडोस में होने वाले भारत vs दक्षिण अफ्रीका फाइनल मुकाबले पर लगी हैं. और मैच से पहले फैंस और पंडित अलग-अलग पहलुओं पर बातें कर रहे हैं, लेकिन बड़ी चर्चा कोहली (Virat Kohli) की फॉर्म हो चली है. पिछले 7 मैचों में कोहली का औसत 11 से भी कम रहा है. पिछले मैच में जब उनकी ड्रेसिंग रूम से उदास चेहरे की तस्वीर वायरल हुईं, तो फैंस के बड़े वर्ग ने उनसे सहानुभूति भी जताई. बहरहाल, पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने मेगा फाइनल की पूर्वसंध्या पर विराट को बहुत ही अहम सलाह ही है. इसे एक बड़ी प्रेरणा भी कहा जा सकता है.

कैफ ने जारी वीडियो में कहा, "कोहली को यह याद रखने की जरुरत है कि साल 2011 में एमएस धोनी का विश्व कप भी अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने फाइनल मुकाबले से फॉर्म हासिल की. एक छोटा सुझाव यह है कि कोहली स्लॉगिंग न करें. वह स्लॉगिंग लीग के खिलाड़ी नहीं है. वह गेंद को मेरिट पर खेल सकते हैं और किसी भी आक्रमण के खिलाफ हावी रह सकते हैं."

