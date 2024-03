"15 साल लग गए...", ध्रुव जुरेल की तुलना धोनी से होने पर सौरव गांगुली ने ऐसे किया रिएक्ट

Dhruv Jurel को लेकर बोले सौरव गांगुली

Sourav Ganguly react on Dhruv Jurel : इंग्लैंड के खिलाफ रांची टेस्ट मैच में ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel vs Dhoni) ने अपनी बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग से फैन्स का दिल जीत लिया. भारत के पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर ने जुरेल को (Sunil Gavaskar on Dhruv Jurel) अगला धोनी (Next Dhoni) तक करार दे दिया है. वहीं, अब गावस्कर के बयान पर सौरव गांगुली ने रिएक्ट किया है. गांगुली ने जुरेल को लेकर जो बातें की है उसने फैन्स के बीच खलबली मचा दी है. रेवस्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए गांगुली ने जुरेल और धोनी की तुलना पर राय दी है. भारत के पूर्व कप्तान गांगुली ने कहा है कि जुरेल की तुलना अभी धोनी से करना जल्दबाजी होगी. धोनी को धोनी बनने में 15 साल लगे और धोनी बने रहने में 20 साल लगे हैं. इसलिए अभी जुरेल की तुलना धोनी से नहीं करनी चाहिए.