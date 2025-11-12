विज्ञापन
विशेष लिंक

'वह एक मजबूत टीम है', भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज को लेकर सौरव गांगुली की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया विजेता

IND vs SA Test Series

Read Time: 2 mins
Share
'वह एक मजबूत टीम है', भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज को लेकर सौरव गांगुली की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया विजेता
Sourav Ganguly on IND vs SA Test Series:
  • भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मुकाबलों की सीरीज 14 से 26 नवंबर के बीच खेली जाएगी
  • सौरव गांगुली ने कहा कि भारत में साउथ अफ्रीका के लिए यह दौरा बहुत चुनौतीपूर्ण साबित होगा
  • पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 14 नवंबर से होगा, दूसरा मुकाबला गुवाहाटी में 22 नवंबर से शुरू होगा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Sourav Ganguly Prediction on IND vs SA Test Series: भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें 14-26 नवंबर के बीच दो टेस्ट मुकाबलों की सीरीज खेलेंगी.भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का मानना ​​है कि यह सीरीज मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका के लिए कड़ी चुनौती पेश करेगी. भारत में टीम इंडिया को हराना आसान नहीं है. सौरव गांगुली ने 'जियोस्टार' पर कहा, "पहला टेस्ट कुछ ही दिनों में कोलकाता में शुरू होने जा रहा है. यह साउथ अफ्रीका के लिए एक कठिन दौरा होने वाला है. भारत के खिलाफ भारत में खेलना कभी आसान नहीं होता. भारत उपमहाद्वीप में एक बहुत ही मजबूत टीम है.आजकल विदेशों में भी वह एक मजबूत टीम है. मैं ईडन गार्डन्स में होने वाले टेस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. साउथ अफ्रीका एक अच्छी टीम है, इसलिए यह एक उच्च-स्तरीय मुकाबला होना चाहिए."

भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें 14-18 नवंबर के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पहला टेस्ट मैच खेलेंगी। इसके बाद 22 नवंबर से सीरीज का दूसरा मुकाबला गुवाहाटी में खेला जाना है. भारतीय टेस्ट टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में है. इस टीम में ऋषभ पंत को बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज मौका दिया गया है. वह टीम के उप-कप्तान भी हैं। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। टीम को ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का साथ भी मिलेगा.

बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को लेकर कहा, "यह सीरीज नए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए क्योंकि साउथ अफ्रीका गत विजेता है। हालांकि, उन्होंने पाकिस्तान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला, लेकिन हम अपने अच्छे प्रदर्शन, सकारात्मक माहौल बनाने, इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन करने और वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत हासिल करने के आधार पर आश्वस्त हैं."

भारत की टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sourav Ganguly, Cricket, India Vs South Africa 2025 India, India, South Africa
Get App for Better Experience
Install Now