गजब! भारत का वह बल्लेबाज, जब भी उसके बल्ले से निकला शतक, तब टीम इंडिया को नहीं मिली शिकस्त

Sourav Ganguly Has A Unique Record In His Name: क्रिकेट जगत में 'दादा' नाम से मशहूर सौरव गांगुली 53 साल के हो गए हैं. बीते आठ जुलाई को ही उन्होंने अपने जीवन का 53वां बंसत पूरा किया है. भारतीय पूर्व कप्तान का जन्म बेहाला में हुआ था. देश के लिए वह पहली बार वनडे प्रारूप के तहत 11 जनवरी साल 1992 में ब्लू जर्सी में नजर आए. उसके बाद 20 जून साल 1996 में वह टेस्ट डेब्यू करने में भी कामयाब रहे. देश के लिए वह वनडे और टेस्ट दोनों प्रारूप मिलाकर 424 मैच खेलने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से 488 पारियों में 18575 रन निकले.

सौरव गांगुली के नाम दर्ज है जबर्दस्त रिकॉर्ड

पूर्व भारतीय कप्तान के नाम एक जबर्दस्त रिकॉर्ड दर्ज है. आपको जानकर हैरानी होगी कि 'दादा' के बल्ले से टेस्ट के जितने भी मुकाबलों में शतक निकले. उस मुकाबले में भारतीय टीम को कभी भी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा.

गांगुली के बल्ले से टेस्ट क्रिकेट में कुल 16 शतक क्रिकेट प्रेमियों को देखने को मिले. इस बीच उन 16 मुकाबलों में भारतीय टीम को चार जीत नसीब हुई, जबकि 12 मुकाबले ड्रॉ रहे.

सौरव गांगुली का टेस्ट करियर

बात करें सौरव गांगुली के टेस्ट करियर के बारे में तो वह देश के लिए कुल 113 मैच खेलने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से 188 पारियों में 42.17 की औसत से 7212 रन निकले. ये रन उन्होंने 51.25 की स्ट्राइक रेट से बनाए.

गांगुली के नाम टेस्ट क्रिकेट में 16 शतक के अलावा 35 अर्धशतक भी दर्ज है. यहां क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 57 छक्के और 900 चौके देखने को मिले. रेड बॉल क्रिकेट में उनकी व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी प्रदर्शन 239 रनों की है.

बल्लेबाजी के अलावा गांगुली देश के लिए गेंदबाजी में भी कारगर रहे. टीम के लिए उन्होंने 99 पारियों में 52.53 की औसत से 32 सफलता प्राप्त की. यहां उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 28 रन खर्च कर तीन विकेट रही.

