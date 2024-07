IND vs SL: कप्तान के लिए लिस्ट में हैं ये नाम, कौन बनेगा गंभीर और अजीत अगरकर की पहली पसंद

IND vs SL; Who will be the Next Captain: जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में मिली जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम को अब श्रीलंका का दौरा करना है. टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ (IND vs SL) तीन मैचों की टी20 और वनडे सीरीज खेलेगी. इस सीरीज के साथ गौतम गंभीर भी टीम के साथ हेड कोच के तौर पर जुड़ जाएंगे. सीरीज में भारत के अगले कप्तान को लेकर बड़ी उत्सुकता है. हार्दिक पांड्या टी20 विश्व कप में भारत के उप-कप्तान थे. उन्होंने रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में टी20 टीम की कप्तानी भी की है, लेकिन आईपीएल में मुंबई इंडियंस में उनकी फीकी वापसी ने चीजों को पहले की तुलना में बदला है. आईपीएल में हार्दिक की कप्तानी को लेकर काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी.

ऐसे में गौतम गंभीर और भारतीय क्रिकेट के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के बीच कप्तान को लेकर काफी चर्चा होने की उम्मीद है. जसप्रीत बुमराह और सूर्यकुमार यादव भी कप्तानी के दावेदार हैं. ऋषभ पंत की बढ़िया वापसी, उनकी कम उम्र भी उन्हें कप्तानी के लिए पसंदीदा बनाती है. इसलिए श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि हार्दिक को फुल-टाइम कप्तान बनाया ही जाएगा. हालांकि टी20 विश्व कप के बाद हार्दिक को लेकर नजरिया तेजी से फिर बदला है.

भारत को श्रीलंका में तीन मैचों की वनडे सीरीज भी खेलनी है जहां रोहित शर्मा को आराम दिया गया है. ऐसे में टीम के पास केएल राहुल भी हैं. ऋषभ पंत की वापसी के बाद राहुल के रोल को लेकर गंभीर-अगरकर में चर्चा हो सकती है. केएल राहुल ने वनडे विश्व कप में विकेटकीपिंग और बल्लेबाज में शानदार काम किया था. इसके अलावा जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को लेकर भी मंथन हो सकता है. चयनकर्ताओं को श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को लेकर भी फैसला करना होगा. ईशान किशन और संजू सैमसन में कौन वनडे के लिए चुना जाएगा, ये देखने लायक होगा. श्रेयस अय्यर और केएल राहुल द्वारा वनडे टीम में जगह बनाने की उम्मीद है.