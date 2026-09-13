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विमेंस एशिया कप 2026 फाइनल: 8 रन से स्मृति मंधाना चूक गई वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप 5 बल्लेबाज

श्रीलंका के खिलाफ महिला एशिया कप 2026 के फाइनल मैच में स्मृति मंधाना ने 59 रन की पारी खेली मगर वर्ल्ड रिकॉर्ड से चूक गईं.

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विमेंस एशिया कप 2026 फाइनल: 8 रन से स्मृति मंधाना चूक गई वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप 5 बल्लेबाज
स्मृति मंधाना चूक गई वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के पास विमेंस एशिया कप 2026 के फाइनल में इतिहास रचने का मौका था. श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मैच में अगर मंधाना 69 रन बना लेती तो वो महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लेती, लेकिन वो इससे 8 रन दूर रह गई और 59 रन बनाकर रन आउट होकर पवेलियन लौट गईं. स्मृति मंधाना फिलहाल 176 टी20 मुकाबलों में 30.65 की औसत के साथ 4751 रन बना चुकी हैं, जिसमें 2 शतक और 36 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान मंधाना के बल्ले से 639 चौके और 98 छक्के निकले हैं.

रैंकखिलाड़ीदेशरन
1सूजी बेट्सन्यूजीलैंड4,758
2स्मृति मंधानाभारत4,751
3हरमनप्रीत कौरभारत4,249
4चामरी अथापथुश्रीलंका4,095
5सोफी डिवाइनन्यूजीलैंड3,817

इससे पहले दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हो रहे फाइनल मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया.

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