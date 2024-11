VIDEO: रवि बोपारा का ऐतिहासिक कारनामा, रॉबिन उथप्पा के 1 ओवर में लगाए 6 छक्के

Ravi Bopara Smashes Six Sixes In An Over: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर रवि बोपारा ने इतिहास रच दिया है. वह एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 11वें खिलाड़ी बन गए हैं. 39 वर्षीय ऑलराउंडर ने यह खास उपलब्धि भारत के खिलाफ हांगकांग इंटरनेशनल सिक्सेस टूर्नामेंट में हासिल की है. टीम इंडिया की तरफ से पारी का चौथा ओवर पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा लेकर आए. जहां रवि बोपारा बेहद आक्रामक नजर आए. उन्होंने शुरूआती 5 गेंदों पर 5 बेहतरीन छक्के लगाए. उसके बाद उथप्पा की अगली गेंद वाइड रही. जिसके बाद बोपारा ने आखिरी गेंद पर भी गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया.

रवि बोपारा ने महज 14 गेंदों में ठोके 53 रन

मैच के दौरान रवि बोपारा भारत के खिलाफ बेहद आक्रामक नजर आए. टीम के लिए पारी का आगाज करते हुए उन्होंने महज 14 गेंदों का सामना किया. इस बीच 378.57 की स्ट्राइक रेट से 53 रन (रिटायर्ड हर्ट) बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 8 बेहतरीन छक्के देखने को मिले.

समित पटेल ने भी लगाया आतिशी अर्धशतक

बोपारा के अलावा भारत के खिलाफ पूर्व इंग्लिश ऑलराउंडर समित पटेल का बल्ला भी खूब चला. उन्होंने भी ओपनिंग करते हुए कुल 18 गेंदों का सामना किया. इस बीच 283.33 की स्ट्राइक रेट से 51 रन (रिटायर्ड हर्ट) का योगदान दिया. पटेल के बल्ले से इस उम्दा पारी में 4 चौके और 5 छक्के निकले.

रॉबिन उथप्पा ने 1 ओवरों में लूटा दिए 37 रन

भारत की तरफ से सबसे महंगे गेंदबाज कप्तान रॉबिन उथप्पा ही रहे. टीम के लिए उन्होंने महज 1 ओवर की गेंदबाजी की. इस बीच 37.00 की इकोनॉमी से 37 रन लूटा दिए. इस दौरान उन्हें कोई सफलता भी हाथ नहीं लगी.

Ravi Bopara making a late bid to be part of England's white-ball reset?#HongKongSixes pic.twitter.com/peoZTaX0U8 — Andrew McGlashan (@andymcg_cricket) November 2, 2024

इंग्लैंड को मिली 15 रन से जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो इंग्लैंड की टीम 15 रन से बाजी मारने में कामयाब रही. मोंग कोक में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लिश टीम 6 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 120 रन बनाने में कामयाब हुई थी.

वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 6 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 105 रन ही बना पाई. टीम के लिए पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव ने महज 15 गेंदों में नाबाद 48 रन की पारी खेली, लेकिन वह भी टीम को जीत नहीं दिला सके.

1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट

सर गैरी सोबर्स​

​रवि शास्त्री​

​हर्शल गिब्स​

​युवराज सिंह​

​रॉस व्हाइटली​

​हजरतुल्लाह जजई​

​लियो कार्टर​

कीरोन पोलार्ड

थिसार परेरा

जसकरण मल्होत्रा

ऋतुराज गायकवाड़

रवि बोपारा

