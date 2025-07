'कहां है मेरा फेवरेट पत्रकार', शुभमन गिल ने प्रेस कांफ्रेंस में रिपोर्टर की ऐसे ली मौज, Video viral

Shubman Gill's perfect reply to the taunt of English journalist : एजबेस्टन में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 336 रन से हराकर इतिहास रच दिया. शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने विदेशी धरती पर रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत हासिल कर विश्व क्रिकेट को चौंका कर रख दिया. बता दें कि टेस्ट मैच से पहले एक अंग्रेजी पत्रकार ने प्रेस कांफ्रेंस में एजबेस्टन में भारत के निराशाजनक इतिहास की ओर भी ध्यान दिलाते हुए कहा था कि टीम इस मैदान पर एक भी मैच जीतने में सफल नहीं रही है. ऐसे में जब भारत ने इतिहास रचा तो कप्तान शुभमन गिल प्रेस कांफ्रेंस में आए और उन्होंने उस पत्रकार का मजाक उड़ाते नजर आए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद जब गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, तो उनकी निगाहें उसी पत्रकार को खोज रही थी, जिसने प्री-मैच प्रेस मीट के दौरान उनके सामने कड़वे आंकड़े पेश किए थे. गिल ने मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार को ट्रोल करते हुए कहा, "मैं अपने पसंदीदा पत्रकार को नहीं देख पा रहा हूं. वह कहां है? मैं उसे देखना चाहता था."

I asked the question… and Shubman roasted the British journalist with a smile 😎🔥

