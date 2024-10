IPL 2025: इन 2 खिलाड़ियों को रिटेन करने जा रही है गुजरात टाइटंस, एक पोस्ट से खोल दिया पूरा पोल

Gujarat Titans Retentions Confirmed For IPL 2025: आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी से पहले सभी टीमें किन खिलाड़ियों को रिटेन करेंगी. इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई हैं. हालांकि, 2022 की चैंपियन गुजरात टाइटंस की टीम किन खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली है उसे लेकर कुछ जानकारी साझा नहीं की थी. मगर अब उसके भी पत्ते खुलने लगे हैं. फ्रेंचाइजी ने कुल 3 तस्वीरें अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट से साझा की हैं. जिसके कैप्शन में लिखा है, ''विरोधियों पर शुब-राश की तरह छाए हुए हैं!'' फ्रेंचाइजी की तरफ से साझा किए गए तस्वीर में टीम इंडिया के युवा स्टार शुभमन गिल और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के अनुभवी ऑलराउंडर राशिद खान नजर आ रहे हैं. ये दोनों खिलाड़ी टीम के महत्वपूर्ण कड़ी भी हैं. जिन्हें तस्वीरों में एक साथ जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है.

2022 में टीम को चैंपियन बनाने वाले भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या के 2024 में जाने से गुजरात की टीम काफी कमजोर नजर आई थी. उसके फ्लॉप प्रदर्शन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2022 में खिताब पर कब्जा जमाने वाली जीटी की टीम 2023 में भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय करने में कामयाब हुई थी, लेकिन ज्यों ही पंड्या ने टीम का साथ छोड़ा. आगामी सीजन में टीम का प्रदर्शन अर्श से फर्श पर आ गया था. टीम ने उस साल अंकतालिका में 8वें पायदान पर रहते हुए अपने सफर का अंत किया था.

All over the opponents like a Shub-Rash 💙#AavaDe pic.twitter.com/Eb1ru2pRjG