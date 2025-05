बुमराह नहीं, इन दो खिलाड़ियों में से किसी एक को होना चाहिए भारत का अगला टेस्ट कप्तान, रवि शास्त्री ने कहा

Ravi Shastri picks his choice for Team India's next Test captain: भारत का अगला टेस्ट कप्तान कौन होगा. इसको लेकर जल्द ही फैसला होने वाला है. भारत के अगले टेस्ट कप्तान को लेकर पूर्व दिग्गज अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. वहीं, अब भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भारत का अगला टेस्ट कप्तान किसे होना चाहिए, उस बारे में अपनी राय दी है. पूर्व भारतीय कोच ने जसप्रीत बुमराह (Ravi Shastri on Jasprit Bumrah) को कप्तान नहीं बनाने की बात की है. शास्त्री ने दो ऐसे खिलाड़ियों का चयन किया है जिसमें से किसी एक को भारत का अगला टेस्ट कप्तान बनाना चाहिए. बता दें कि भारत अगले महीने पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा करने वाली है.

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इस प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी है और अब चयनकर्ता नए कप्तान का चयन करेंगे. शुभमन गिल इस दौड़ में सबसे आगे हैं और पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने 25 वर्षीय युवा बल्लेबाज को भी भारत का अगला कप्तान बनाए जाने की वकालत कर दी है. आईसीसी रिव्यू के साथ बात करते हुए शास्त्री ने कहा कि "ऑस्ट्रेलिया के बाद जसप्रीत सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार होते. लेकिन मैं नहीं चाहता कि बुमराह कप्तान बन जाएं और फिर आप उन्हें गेंदबाज के तौर पर खो दें. उन्हें अपना कार्यभार संभालना होगा. वह अभी गंभीर पीठ की चोट से उबरकर लौटे हैं."

वहीं, शास्त्री ने शुभमन गिल (Ravi Shastri on Shubman Gill) को लेकर कहा, "गिल आईपीएल में खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि शुभमन गिल जिम्मेदारी उठाने के लिए सही उम्मीदवार हैं. उसे मौका मिलना चाहिए. क्योंकि वह 25-26 साल का है.. उसे समय दें. " शास्त्री ने आगे कहा, "गिल के अलावा इस समय ऋषभ पंत भी दावेदार हैं. ये दोनों युवा हैं और एक और दशक तक खेलेंगे. उन्हें सीखने दें.. पंत और गिल इंडियन प्रीमियर लीग में फ्रेंचाइजी का नेतृत्व कर रहे हैं और वे कप्तान के रूप में अनुभवी हैं और इससे बहुत फर्क पड़ेगा. शुभमन गिल शांत और संयमित दिखते हैं और उनमें कप्तान बनने के सभी गुण हैं." (Ravi Shastri on Rishabh Pant)

बता दें कि 23-24 या 25 मई तक चयनकर्ता इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर देंगे. उसी समय कप्तानी को लेकर भी फैसला किया जाएगा. भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने वाली है. सीरीज का पहला मैच 20 जून को खेला जाएगा.