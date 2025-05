शुभमन गिल या जसप्रीत बुमराह, किसे होना चाहिए भारत का अगला टेस्ट कप्तान, वसीम जाफर ने बता दिया

Wasim Jaffer on Who should be India's next Test captain: भारत का अगला टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को होना चाहिए या फिर जसप्रीत बुमराह (Shubman Gill or Jasprit Bumrah) को, इस सवाल को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने रिएक्ट किया है. जाफर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर अपनी राय दी है. जाफर ने बुमराह को लेकर अपना समर्थन दिया है. सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जाफऱ ने लिखा, "मुझे लगता है कि बुमराह को कप्तानी के लिए चुना जाना स्वाभाविक है, जब तक कि वह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते. उन्हें कप्तान होना चाहिए और गिल को उप कप्तान बनाया जाना चाहिए. जब भी बुमराह को आराम की जरूरत हो, तो उन्हें कप्तान बनाया जाना चाहिए. इस तरह गिल को पूर्णकालिक कप्तान होने के दबाव के बिना भी तैयार किया जा सकता है." (Wasim Jaffer picks his 'automatic captaincy choice' for Indian Test team)

I think Bumrah is an automatic captaincy choice, unless he doesn't want the responsibility. He should be the captain with Gill as VC - stepping in whenever Bumrah needs rest. This way Gill could also be groomed without the pressure of being the full time captain. #ENGvIND