NZ के खिलाफ पहले 50, फिर दूसरे ODI में नाबाद 45 रन बनाने वाले Shubman Gill इस बात से हैं परेशान

Shubman Gill

IND vs NZ 2nd ODI: भारत के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) का मानना ​​है कि बारिश के कारण मैचों के प्रभावित होने से खिलाड़ी और दर्शक दोनों परेशान होते हैं और इसलिए बंद छत वाले स्टेडियम अच्छा विकल्प हो सकते हैं. भारत के न्यूजीलैंड दौरे (India tour of New Zealand) में टी20 और वनडे सीरीज बारिश से प्रभावित रही है. इस दौरे के छह मैचों (India vs New Zealand Series) में से अभी तक दो मैच (पहला टी20 और दूसरा वनडे) बारिश के कारण रद्द करने पड़े जबकि एक मैच (नेपियर टी20) का फैसला डकवर्थ लुईस मेथड से हुआ था.