'बैज़...बैज़...बैज़बाल', लॉर्ड्स के मैदान पर कप्तान शुभमन गिल और सिराज के अंदाज ने लूटी महफिल - VIDEO

Shubman Gill and Siraj on Bazball; IND vs ENG Lord's Test: लॉर्ड्स टेस्ट के पहले ही दिन इंग्लैंड की टीम बैज़बॉल क्रिकेट से एकदम उलट पुराने ढर्रे पर खेलती दिखी. बैज़बॉल क्रिकेट कका सूत भर भी इंटेंट, इरादा नज़र नहीं आया. मो. सिराज ने तो जो रूट को यहां तक कह दिया, “बैज़, बैज़, बैज़बाल. बैज़बॉल खेलो. मैं बैज़बॉल देखना चाहता हूं.”

यहां तक कि आमतौर पर कूल रहने वाले कप्तान शुभमन गिल भी चिढ़ गये. गिल ने भी आगे बढ़कर इंग्लैंड के बल्लेबाज़ों को उकसाना शुरू कर दिया. कप्तान शुभमन गिल जो रूट और ओलि पॉप पर तो आक्रामक से हो गये. दूसरे सेशन में गिल ने चिढ़ाया, “ये कोई इंटरटेनिंग क्रिकेट नहीं है. बोरिंग टेस्ट क्रिकेट में आपका स्वागत है. दूसरे सत्र में इंग्लैंड ने 2.91 रन की दर से 70 रन जोड़े.

MOHAMMAD SIRAJ TO JOE ROOT:



- "Bazball, Bazball, I want to see, Bazball". 😀🔥pic.twitter.com/KVNxu4V2SI — Tanuj (@ImTanujSingh) July 10, 2025



NDTV से एक्सक्लूसिव बात करते हुए चेतन शर्मा ने कहा है, “मैं गिल को कैप्टन कूल धोनी की तरह संयमित (Calm) और तेवर में आक्रमक कपिल देव जैसा देखता हूं. उन्हें देखना बहुत अच्छा लग रहा है.” शुभमन गिल में बेशक धोनी, कपिल देव या गावस्कर की झलक दिखे. बड़ी बात ये है कि उनमें जीत की ग़ज़ब की भूख दिख रही है. वो हर मायने में टीम को आगे बढ़कर मिसाल पेश करते हैं. इन सबकी एक ही शर्त है टीम इंडिया को हर हाल में जीत हासिल हो.



NDTV से एक्सक्लूसिव बात करते हुए चेतन शर्मा ये भी कहते हैं, “मैंने गिल को बहुत लंबे समय से खेलते हुए देखा है. वो एकदम ठंडा है. हारने पर भी बिफरता नहीं है और जीतने पर भी बहकता नहीं है. गेंदबाज़ों से बात करता रहता है. टीम इंडिया को बेस्ट कप्तान मिला है.”



पहले सेशन में 25 ओवरों में 2 विकेट खोकर 83 रन (3.32 रन प्रति ओवर की दर से) बनाये तो लंच और चाय के बीच 49 ओवरों में 153 रन (3.12 रन प्रति ओवर की दर से). ज़ाहिर है कप्तान गिल चिढ़ गये हैं. टेस्ट क्रिकेट में फ़ैंस के लिए मसाला आ गया है. गिल फ़ैंस का भी ख़्याल रख रहे हैं. वेलकम टू द टेस्ट क्रिकेट- टेस्ट क्रिकेट में आपका स्वागत है.