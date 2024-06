"मैं होता तो इस्तीफा दे देता.." पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने बाबर आजम के लिए ऐसा बयान देकर पाकिस्तानी क्रिकेट में मचाई हलचल

Babar Azam vs Pakistan Cricket: सुपर 8 से पाकिस्तान के बाहर होने के बाद फैन्स और पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज कप्तान बाबर आजम की खूब आलोचना कर रहे हैं. अब पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने भी बाबर आजम पर निशाना साधा है. शोएब ने तो सीधे तौर पर कह दिया है कि यदि मैं बाबर की जगह होता तो कब का इस्तीफा दे दिया होता. शोएब का यह बयान उस समय आया है जब पाकिस्तन की टीम ने अपना आखिरी मैच आयरलैंड के खिलाफ तीन विकेट से जीत लिया है.

बाबर को लेकर शोएब ने टेन स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए कहा, "मैं यकीनन बाबर की जगह होता तो इस्तीफा दे दिया होता और यहां से मैं अपनी बल्लेबाजी और क्रिकेट पर ज्यादा फोकस करता.देखिए ऐसा मेरे साथ भी हुआ था. 2009-10 में मुझे फिर से कप्तानी देनी की बात सामने आई थी लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया था. "

Shoaib Malik said, "If i were in Babar Azam's shoes, i would have resigned.pic.twitter.com/TFdlJaejcn