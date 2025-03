IND vs NZ: "दुबई में खेलने का...", भारत के चैंपियन बनने पर शोएब अख्तर के रिएक्शन ने विश्व क्रिकेट में मचाई हलचल

Shoaib Akhtar on Indian Team: चैंपिंयस ट्रॉफी के फाइनल (Champions Trophy Final, IND vs NZ) में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने में सफलता हासिल की. भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद शोएब अख्तर ने रिएक्ट किया और भारतीय टीम को बधाई दी. अख्तर ने अपने यू-्ट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि, "बेस्ट टीम खिताब जीतने में सफल रही. 2000 से लेकर अबतक भारतीय टीम में काफी बदलाव आया है. गांगुली की कप्तानी, धोनी की कप्तानी और अब रोहित की कप्तानी में भारत ने खिताब जीता है".

अख्तर ने आगे कहा कि, "टूर्नामेंट में भारत को लेकर बात की जा रही थी कि उन्होंने अपने सभी मैच दुबई में खेले, जिससे भारत को फायदा मिला है लेकिन आपको यह मानना होगा कि भारत एक बेस्ट टीम थी. जिसके कारण इस टीम ने खिताब जीता है. भारतीय टीम ने पूरी दुनिया के खिलाफ शानदार खेल दिखाया है. " (Shoaib Akhtar reaction viral After India Wins Champions Trophy)

पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने कहा कि, मैं तो चाह रहा था कि भारत 2023 का वर्ल्ड कप भी जीते लेकिन भारत विश्व कप का खिताब नहीं जीत पाया था, लेकिन अब टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है. मुझे बड़ी खुशी है. एक बेहतरीन टीम ने खिताब जीता है, इसमें कोई शक नहीं है.

The best team of the tournament has won the Champions Trophy. That too without dropping a single match!! #India #championstrophy2025 pic.twitter.com/KUytSNyQi7