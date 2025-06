Eye Wash With Urine: इंटरनेट पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला अपनी आंखों को अपने यूरिन (पेशाब) से धोती नजर आ रही हैं. महिला का दावा है कि ऐसा करने से आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा जिन लोगों को आंखों में ड्राईनेस, जलन, खुजली या लालिमा की तकलीफ है, उनके लिए भी ऐसा करना फायदेमंद हो सकता है. हालांकि, क्या ऐसा करना वाकई सेफ है? आइए जानते हैं इसे लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं.

3 तरीकों से पूरी तरह ठीक हो जाएगी High Blood Pressure की परेशानी, एक्सपर्ट ने बताया BP कंट्रोल करने का रामबाण इलाज

मामले को लेकर NDTV संग हुई बातचीत के दौरान सर्वोदय अस्पताल, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कंसल्टेंट ओफ्थल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर रिंकी अग्रवाल ने बताया, बॉडी से निकलने वाले हर तरल पदार्थ का एक खास काम और संरचना होती है. जैसे आंसू आंखों को साफ और सुरक्षित रखने के लिए होते हैं. इनमें एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, एंटीबॉडी और म्यूसिन जैसे तत्व होते हैं, जो आंखों को बाहरी संक्रमण से बचाते हैं. जबकि, यूरिन शरीर से निकलने वाला वेस्ट है, जिसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, बैक्टीरिया, एपिथेलियल सेल्स और कई तरह के विषैले तत्व यानी टॉक्सिन्स होते हैं. ऐसे में इसे आंखों में डालना किसी भी लिहाज से सही नहीं है. ऐसा करने से आंखों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है.

इससे आंखों में जलन, सूजन, लालिमा, संक्रमण और गंभीर मामलों में आई साइट तक जा सकती है. यूरिन और आंसुओं की केमिकल कंपोजिशन पूरी तरह अलग होती है. आंसू क्षारीय (Alkaline) होते हैं, जबकि यूरिन अम्लीय (Acidic) होता है. इस वजह से भी यूरिन का आंखों के संपर्क में आना बेहद हानिकारक हो सकता है.

ऐसे में किसी भी कंडीशन में आंखों को यूरिन के संपर्क में न आने दें. अगर गलती से यूरिन आंखों में चला भी जाए, तो तुरंत साफ पानी से आंखों को धोना चाहिए ताकि हानिकारक तत्व बाहर निकल जाएं.

डॉक्टर रिंकी अग्रवाल आगे बताती हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह के खतरनाक और झूठे ट्रेंड तेजी से फैलते हैं, लेकिन ऐसे किसी भी ट्रेंड को फॉलो करना स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है. आंख हमारे शरीर का सबसे नाजुक अंग होती हैं, ऐसे में खासकर आंखों के साथ किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट करने से बचें.

डॉक्टर रिंकी अग्रवाल से अलग मल्टी अवॉर्ड विनिंग हेमेटोलॉजिस्ट, डॉ. सिरिएक एबी फिलिप्स (द लिवरडॉक) ने भी अपने एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर कर ऐसा न करने की सलाह दी है.



Please don't put your urine inside your eyes. Urine is not sterile.



Boomer aunties trying to be cool on Instagram is depressing...and terrifying.



Source: https://t.co/SQ5cmpSOfY pic.twitter.com/qgryL9YHfI