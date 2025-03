IND vs NZ: 'मुझे समझ नहीं आया क्यों...', भारत की जीत के बाद शोएब अख्तर ने पीसीबी पर उठा दिया ये बड़ा सवाल, मची खलबली

Shoaib Akhtar Angry on PCB After Team India Win CT 2025 vs NZ: भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया. कप्तान रोहित शर्मा की बेहतरीन 76 रनों की पारी के साथ-साथ श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या के महत्वपूर्ण योगदान की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराया और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने नाम की.

हालांकि, फाइनल के बाद हुए समापन समारोह में एक विवाद भी देखने को मिला. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अधिकारियों को आईसीसी (ICC) द्वारा मंच पर नहीं बुलाया गया, जिससे नाराजगी जताई गई. सूत्रों के मुताबिक, पीसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुमैर अहमद मैदान में मौजूद थे, लेकिन उन्हें पुरस्कार वितरण समारोह में नहीं बुलाया गया. सुमैर अहमद इस टूर्नामेंट के निदेशक भी थे. वहीं, पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी अपनी व्यस्तताओं के कारण दुबई नहीं जा सके.

इस मामले पर पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा, "भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, लेकिन पीसीबी का कोई भी प्रतिनिधि फाइनल के बाद मौजूद नहीं था. पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का मेजबान था, फिर भी पीसीबी से किसी को क्यों नहीं बुलाया गया, यह मेरी समझ से बाहर है.

This is literally beyond my understanding.

