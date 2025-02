'रोल मॉडल टुक-टुक...', विराट कोहली के आदर्श सचिन तो बाबर आजम के कौन? शोएब अख्तर के बयान ने मचाई सनसनी

Babar Azam Role Model Is Tuk Tuk: पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों को बीते कल (23 फरवरी 2025) टीम इंडिया के खिलाफ बाबर आजम से एक बेहतरीन पारी की उम्मीद थी. पारी का आगाज करते हुए वह अच्छी शुरुआत करने में भी कामयाब रहे. मगर इस उम्दा शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए. उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अर्धशतक जमाया था. मगर यहां उनका स्ट्राइक रेट काफी स्लो था. जिसके बाद वह एक बार फिर लोगों के निशाने पर आ गए हैं.

बीते कल टीम इंडिया के खिलाफ मिली शिकस्त के बाद पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने उनकी धीमी बल्लेबाजी पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, 'विराट कोहली के रोल मॉडल सचिन तेंदुलकर हैं. वह उन्हीं की तरह 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों का पीछा कर रहे हैं. बाबर आजम का रोल मॉडल टुक-टुक है.'

