IPL 2025: शार्दुल ठाकुर को मिल गई आईपीएल की अपनी नई टीम? वायरल तस्वीरों से मची खलबली

Shardul Thakur To Join LSG As Replacement For IPL 2025? आईपीएल के 18वें सीजन के आगाज में अब गिनती के महज पांच दिन शेष रह गए हैं. सभी टीमें आगामी सीजन के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स भी खिताब के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है. मगर खिलाड़ियों की चोट उसकी अब भी समस्या बनी हुई है. मयंक यादव, आवेश खान और मोहसिन खान के खेलने पर संशय बना हुआ है. इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि प्रतिस्थापन के रूप में टीम इंडिया के अनुभवी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर टीम के साथ जुड़ सकते हैं. हाल के दिनों में उनका प्रदर्शन जबर्दस्त रहा है, लेकिन मेगा ऑक्शन में उन्हें कोई खरीददार नहीं मिला था.

शार्दुल ठाकुर को एलएसजी के ट्रेनिंग सेंटर में देखा गया है. यहां वह फ्रेंचाइजी के मुख्य तेज गेंदबाजों की अनुपस्थिति में खिलाड़ियों को प्रैक्टिस कराते हुए नजर आ रहे हैं. इसके अलावा होली समारोह के दौरान भी उन्हें ऋषभ पंत के साथ देखा गया था. जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि वह आगामी सीजन में एलएसजी के साथ नजर आ सकते हैं.

