IND vs PAK: 'आजकल के खिलाड़ी मैकडॉनल्ड, KFC वाले', भारत-पाक मैच से पहले शाहिद अफरीदी के बयान ने मचाई हलचल

Shahid Afridi big Statement on IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK Match) के क्रिकेट फैन्स 23 फरवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जब दो चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान और भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलेगी. यह मैच टूर्नामेंट के सबसे हाई-प्रोफाइल मुकाबलों में से एक होने वाला है, जो ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता को जारी रखेगा जिसे अक्सर क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता के तौर पर जाना जाता है. भारत-पाक राइवलरी को एशेज से भी बड़ा माना जा रहा है. हालांकि, इस प्रतिद्वंद्विता ने पुराने दिनों के आकर्षण को खो दिया है. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने आधुनिक क्रिकेट में आक्रामकता की कमी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है, खासकर भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबलों में अब पहले जैसी आक्रमकता नहीं दिखाई पड़ती है. इसको लेकर अफरीदी ने रिएक्ट किया है. (IND vs PAK Match in Champions Trophy 2025)

स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने भारत Vs पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता में आक्रामकता में कमी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है. उन्होंने खिलाड़ियों के रवैये में आए बदलाव के लिए आधुनिक समय की फिटनेस और जीवनशैली विकल्पों, विशेष रूप से फास्ट फूड को जिम्मेदार ठहराया. अफरीदी ने कहा, "आज के खिलाड़ी सब मैकडॉनल्ड्स, केएफसी वाले हैं."

उनके इस बयान ने फैन्स के बीच खलबली मचा दी है. उनके बयान से से पता चलता है कि क्रिकेटरों की वर्तमान पीढ़ी में वह जुनून और आक्रामकता नहीं है जो दोनों टीमों के बीच पुरानों दिनों में दिखाई पड़ती थी. अफरीदी ने पाकिस्तान की टीम में चयन किए गए कुछ खिलाड़ियों पर भी अपनी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा, "मुझे टीम में कुछ खिलाड़ियों पर आपत्ति है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा. हमें अपनी टीम के साथ खड़ा होना चाहिए."

वनडे (In ODI, IND vs PAK) में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच के बात करें तो दोनों टीमों के बीच अबतक कुल 135 मैच खेले गए हैं जिसमें 57 मैचों में भारत को जीत मिली है. इसके अलावा 73 मैच पाकिस्तान की टीम जीतने में सफल रही है. 5 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं. (IND vs PAK, Head to Head in ODIs)