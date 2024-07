VIDEO: भारत की 'लेडी सहवाग' ने छक्के-चौकों की कर दी बारिश, 13 गेंद में पूरा किया अर्धशतक, जानें कैसे

Shafali Verma Best Innings: महिला एशिया कप 2024 का 10वां मुकाबला भारत और नेपाल महिला टीम के बीच दांबुला स्थित रंगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में 'लेडी सहवाग' शेफाली वर्मा का बल्ला जमकर चला. उन्होंने पारी का आगाज करते हुए महज 48 गेंद में 168.75 की स्ट्राइक रेट से 81 रन की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 12 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का निकला. यानी मैच के दौरान उन्होंने उन्होंने महज छक्के-चौकों की मदद से कुल 54 रन बनाए.

नतीजा ये रहा कि भारतीय टीम इस मैच को 82 रन के बड़े अंतर से अपने नाम करने में कामयाब रही. भारत बनाम नेपाल महिला टीम के बीच खेले गए इस मैच में भारतीय टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाने में कामयाब हुई थी. टीम के लिए शेफाली के अलावा दूसरी सलामी बल्लेबाज हेमलता ने 42 गेंद में 47 रन का योगदान दिया. इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा जेमिमा रोड्रिगेज चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 15 गेंद में 5 चौके की मदद से 28 रन बनाकर नाबाद रहीं.

Shafali Verma clearly didn't like the Nirmala Sitharaman new budget and nepali bowlers had to bear the pain.



She is carrying her rich form.she made brilliant 81 of 48 balls.pic.twitter.com/G8Rnq6Q6BN