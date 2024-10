IND vs BAN: बाजुओं में है दम संजू बने 'सिंघम', हैदराबाद में तूफानी शतकीय पारी पर कप्तान सूर्या और कोच गंभीर का रिएक्शन वायरल

IND vs BAN 3rd T20 Sanju Samson First T20I Century: टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी20 में भी दमदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड का अंबार लगा दिया. संजू सैमसन के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक की मदद से भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे और आखिरी टी20 मैच में शनिवार को 133 रन से जीत दर्ज करके सीरीज3-0 से अपनी झोली में डाली. भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करके छह विकेट पर 297 रन बनाये जो इस प्रारूप में उसका सर्वोच्च स्कोर था । बांग्लादेश की टीम जवाब में सात विकेट पर 164 रन ही बना सकी. भारत के लिये तेज गेंदबाज मयंक यादव ने 32 रन देकर दो और लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने 30 रन देकर तीन विकेट लिये. बांग्लादेश के लिये तौहीद ह्र्दय ने 42 गेंद में 63 और लिटन दास ने 25 गेंद में 42 रन बनाये लेकिन बाकी बल्लेबाज नहीं चल सके.

भारत को शुरुआती झटका अभिषेक शर्मा के रूप में लगा और वो महज चार रन बनाकर पवेलियन लौट गए लेकिन इस विकेट का कोई भी दबाव टीम इंडिया के बल्लेबाज़ी पर नहीं दिखा. संजू सैमसन के पहले टी20ई. शतक (Sanju Samson First T20I Century) की मदद से भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे और आखिरी टी20 मैच में शनिवार को छह विकेट पर 297 रन बनाये जो इस फार्मेंट में सर्वोच्च स्कोर है. यह टी20 क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सर्वोच्च स्कोर भी है.

संजू सैमसन ने दमदार बल्लेबाज़ी करते हुए शतक पूरा किया और चेहरे पर मुस्कान के साथ कप्तान सूर्या की ओर बढ़े जिसके बाद कप्तान ने उन्हें गले लगा लिया और डग आउट में बैठे सभी साथी खिलाड़ी के साथ कोच गौतम गंभीर भी खड़े होकर इस रिकॉर्ड पारी के सम्मान में ताली बजा कर संजू का हौसला अफजाई किया और कोच गंभीर (Surya and Gautam Gambhir Reaction on Sanju Samson Century) के चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी जैसे उनकी एक और रणनीति सफल हुई जो आने वाले समय में और भी ऐतिहासिक कारनामा करेगा

