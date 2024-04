Sanju Samson: सैमसन का विनिंग शॉट, शेर की तरह दहाड़ लगाकर जश्न, ऐसा था राजस्थान के कप्तान की पारी पूरा रोमांच, Video

सैमसन जीत के बाद शेर की तरह दहाड़ लगाकर जश्न मना रहे थे, उनके इस जश्न को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो चयनकर्ताओं को इशारा दे रहे थे कि अब इस परफॉर्मेंस के बाद भी यदि उन्हें वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं मिलती है तो इससे बेहतर वो अब कुछ नहीं कर सकते हैं. फैन्स भी अब सैमसन को टी20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल करने की वकालत कर रहे हैं.

केविन पीटरसन को सैमसन चाहिए टी-20 वर्ल्ड कप में (Kevin Pietersen on Sanju Samson)

बता दें कि मैच के बाद केमेंटटर केविन पीटरसन ने भी सैमसन को टी-20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल करने को लेकर अपनी राय दी है और कहा कि, यदि मैं चयनकर्ता होता तो यकीनन सैमसन को टीम में नंबर वन विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम में जगह देता. स्टार स्पोरट्स पर बात करते हुए पीटरसन ने कहा, "अगर मैं भारतीय चयनकर्ता होता, तो संजू सैमसन टी20 विश्व कप के लिए मेरी पहली पसंद में से एक होते. उसे यूएसए और वेस्टइंडीज के लिए विमान में होना चाहिए."

Dhruv Jurel ने भी जमाया अर्धशतक

वहीं, राजस्थान की पारी में Dhruv Jurel ने भी अर्धशतक जमाया और सैमसन के साथ मिलकर नाबाद 121 रन की साझेदारी की. आईपीएल में लखनऊ के खिलाफ किसी भी विकेट के लिए की गई य़ह दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड (Highest partnerships vs LSG (any wicket) है. वहीं, सैमसन और ध्रुव जुरेल के बीच हुई चौथे विकेट के लिए 121 रन की नाबाद साझेदारी राजस्थान के लिए चौथे और इसके नीचले क्रम के बल्लेबाजों के द्वारा की गई सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है. (Highest partnerships for 4th wicket or below for RR)