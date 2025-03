सचिन-कोहली नहीं, विवियन रिचर्ड्स ने इस क्रिकेटर को बताया दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज

Viv Richards Picked Best Batsman in World Cricket: दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज रहे विवियन रिचर्ड्स ने एक बड़ा ऐलान किया है. विवियन रिचर्ड्स ने उस क्रिकेटर के बारे में बात की है जिसे वो दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज मानते हैं. पूर्व वेस्टइंडीज दिग्गज ने Cyrus Says के पॉडकास्ट पर बात करते हुए अपने सबसे मनपसंद बल्लेबाज के नाम का खुलासा किया है. पूर्व दिग्गज ने भारत के सुनील गावस्कर को ऑल टाइम ग्रेट बल्लेबाज माना है. (Viv Richards on Sunil Gavaskar)

पूर्व वेस्टइंडीज दिग्गज ने गावस्कर को लेकर कहा, "मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने सनी को सबसे ज्यादा देखा है. मैं स्लिप में खड़ा रहता था और सबसे करीब रहकर उनकी बल्लेबाजी देखी है. मैं ये सोचता हूं कि क्यों सनी को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. ऐसा इसिलए क्योंकि उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी की और 14 शतक लगाए हैं और वो भी बिना हेलमेट पहने हुए."

Photo Credit: BCCI

इसके अलावा विवियन ने पॉडकास्ट पर बात करते हुए अपने शुरुआती दिनों को भी याद किया और कहा कि, "1970s में रेडियो पर दिलीप सरदेसाई के बारे में सुना करता था. मुझे याद है जब भारत ने पहला टेस्ट मैच जीता था तो रेडियों पर मैंने इस मैच के बारे में सुना था. दिलीप सरदेसाई की बल्लेबाजी के बारे मैं सुना करता था. ये भी icon रहे हैं. मेरे लिए इंस्प्रेरेशन रहे हैं."

पूर्व वेस्टइंडीज बल्लेबाज ने आगे ये भी कहा कि, मैं शुरू से ही भारतीय बल्लेबाजों का फैन रहा हूं, गावस्कर के बाद भारत में सचिन तेंदुलकर जैसे बल्लेबाज जिसने भारतीय क्रिकेट को बदल कर रख दिया. अभी कोहली हैं अपनी बल्लेबाज से दुनिया को हैरान किया है."

पूर्व दिग्गज ने आगे ये भी कहा कि, "रोहन कन्हाई (Rohan Kanhai) और जॉर्ज हेडली जैसे खिलाड़ी को वो अपना आदर्श मानते हैं. पूर्व दिग्गज ने कहा कि, "जॉर्ज हेडली मेरे लिए सबसे बड़े इंस्पिरेशन थे. उन्होंने केवल 22 टेस्ट खेले और 10 शतक लगाए थे. 5 अर्धशतक भी शामिल थे. (Viv Richards on George Alphonso Headley)."