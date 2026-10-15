टी20 इंटरनेशनल में संजू सैमसन ने लगाया छक्कों का शतक, रोहित शर्मा नंबर 1, ये हैं सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

संजू सैमसन भले ही टीम इंडिया को जीत नहीं दिला सके, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में उन्होंने अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि जरूर दर्ज कर ली. हैदराबाद में खेली गई 56 रन की विस्फोटक पारी के दौरान संजू ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्कों का आंकड़ा छू लिया. आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले संजू ने यह मुकाम सिर्फ 102वीं पारी में हासिल किया.

राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत को 248 रन का विशाल लक्ष्य मिला था. ऐसे दबाव भरे मैच में संजू सैमसन ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए सिर्फ 25 गेंदों में 60 रन जोड़ दिए. संजू ने 23 गेंदों में 56 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें छह चौके और चार छक्के शामिल रहे. उनका स्ट्राइक रेट 243.47 का रहा. इसी पारी के दौरान उनके टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर के छक्कों की संख्या 100 तक पहुंच गई.

हालांकि, संजू के आउट होने के बाद भारतीय बल्लेबाजी की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी. ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर सस्ते में आउट हो गए. अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और नीतीश रेड्डी ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सके.

इससे पहले वेस्टइंडीज ने कप्तान शाई होप के शानदार शतक की बदौलत तीन विकेट पर 247 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. होप ने 50 गेंदों पर नाबाद 102 रन बनाए, जबकि शेरफेन रदरफोर्ड ने 49 रन की उपयोगी पारी खेली. जवाब में भारतीय टीम 19.3 ओवर में 223 रन पर सिमट गई और वेस्टइंडीज ने मुकाबला 24 रन से जीत लिया. इसके साथ ही पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-2 से बराबर हो गई. अब सीरीज का फैसला 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में होने वाले अंतिम मुकाबले में होगा.

संजू की इस पारी की अहमियत सिर्फ 56 रन तक सीमित नहीं रही. वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए लगातार आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं और 100 छक्के पूरे करना उनकी उसी शैली का प्रमाण है. खास बात यह भी है कि 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ 50 से अधिक रन बनाने के मामले में वह दुनिया के चुनिंदा बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो चुके हैं.

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पहले स्थान पर हैं. रोहित ने 159 मैचों में 205 छक्के लगाए हैं. दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रिया के करणबीर सिंह हैं, जिन्होंने 60 मैचों में 204 छक्के जड़े हैं. संयुक्त अरब अमीरात के मुहम्मद वसीम 99 मैचों में 196 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद हैं. भारत के सूर्यकुमार यादव 113 मैचों में 179 छक्के लगाकर चौथे स्थान पर हैं, जबकि इंग्लैंड के जोस बटलर 155 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 175 छक्कों के साथ पांचवें नंबर पर काबिज हैं.