संजीव गोयनका ने शेयर की वैभव सूर्यवंशी की पुरानी तस्वीर, 2017 में आईपीएल की इस टीम को कर रहे थे सपोर्ट

Sanjiv Goenka Share Vaibhav Suryavanshi photo: राजस्थान रॉयल्स के 14 वर्षीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल और टी20 क्रिकेट दोनों में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया, लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने 2017 में अपनी तत्कालीन टीम राइजिंग पुणे सुपरजायंट के लिए चीयर करते हुए 6 वर्षीय वैभव की एक दिल को छू लेने वाली पुरानी तस्वीर साझा की.

इस किशोर ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 35 गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया - यह किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सबसे तेज और आईपीएल में अब तक का दूसरा सबसे तेज शतक है. यह सूर्यवंशी का केवल तीसरा आईपीएल मैच था. 14 साल और 32 दिन की उम्र में, उन्होंने सिर्फ 38 गेंदों पर 101 रन की धमाकेदार पारी खेली और आईपीएल और टी20 क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए.

Last night I watched in awe… this morning I came across this photo of 6-year-old Vaibhav Suryavanshi cheering for my then team, Rising Pune Supergiant, in 2017.



Thanks Vaibhav. Lots of good wishes and support. pic.twitter.com/hlS5ieiB4O