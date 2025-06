जसप्रीत बुमराह के जीवन में ऐसा कौन शख्स आया, जिससे बदल गया उनका पूरा क्रिकेट करियर? पत्नी ने बताया

Sanjana Ganesan Big Statement: जसप्रीत बुमराह की पत्नी संजना गणेशन ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने उस शख्स का नाम बताया है. जिसके आने के बाद बुमराह के खेल में और सुधार आया है. यह कोई और नहीं बल्कि स्टार तेज गेंदबाज के नन्हे बेटे अंगद हैं. 34 वर्षीय खेल पत्रकार ने मोमेंट ऑफ साइलेंस पॉडकास्ट पर चर्चा के दौरान कहा, 'अंगद के जन्म के बाद जसप्रीत बुमराह और बेहतर क्रिकेटर बन गए हैं. जब आपके पास लौटने के लिए एक शांतिपूर्ण घर हो, जहां आप सिर्फ पिता और पति की भूमिका निभा सकते हैं, तो इससे आपको काफी मदद मिलती है.'

आपको बता दें पिछले कुछ सालों से क्रिकेट के मैदान में बुमराह के सितारे बुलंदियों पर चल रहे हैं. टीम इंडिया के लिए लगातार वह गेम चेंजर साबित हो रहे हैं. टीम को जब नाजुक परिस्थितियों में विकेट की जरूरत होती है. कप्तान सीधे उन्हीं की तरफ रुख करते हैं. 31 वर्षीय तेज गेंदबाज ने अबतक कप्तान और मैनेजमेंट के भरोसे को बनाए रखा भी है. अहम मौकों पर उन्होंने कई बार विकेट चटकाकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है.

Sanjana Ganesan said, "Jasprit Bumrah has become a better cricketer since Angad was born. When you've a peaceful home to return to, where you can just be a dad and a husband, it helps a lot". (Moment Of Silence Podcast). pic.twitter.com/38AKk5MSw7