T20 World Cup में नेपाली स्पिनर ने रच दिया इतिहास, यह कारनामा करने वाला बना दुनिया का दूसरा खिलाड़ी

Bangladesh vs Nepal, T20 World Cup 2024: टी20 वर्ल्ड कप 2024 का 37वां मुकाबला बांग्लादेश और नेपाल के बीच सेंट विंसेंट में खेला जा रहा है. इस मैच में नेपाल क्रिकेट टीम के युवा स्पिनर संदीप लामिछाने ने इतिहास रचा दिया है. वह टी20 फॉर्मेट में सबसे तेज 100 विकेट चटकाने वाले दुनिया के दूसरे स्पिनर बन गए हैं. उन्होंने 54 मैच खेलते हुए टी20 क्रिकेट में 100 विकेट चटकाने का कारनामा किया है.

पहले स्थान पर अब भी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान राशिद खान का नाम आता है. राशिद ने लामिछाने से एक मैच कम 53 मैच में 100 विकेट चटकाने का कारनामा किया है. तीसरे स्थान पर श्रीलंकाई ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा का नाम आता है. हसरंगा ने 63 मैचों में 100 विकेट प्राप्त किए थे.

Breaking: Sandeep Lamichhane becomes the second fastest bowler in the world to take 100 T20I wickets 🇳🇵🔥🔥



Haris Rauf is there in the list too, he's the fastest pacer to reach the landmark 🇵🇰❤️