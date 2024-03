"कह कर गया था...", IPL डेब्यू में पहली गेंद पर छक्का मारकर समीर रिजवी ने पूरा किया वादा, परिवार का रिएक्शन वायरल, Video

Sameer rizvi family reactions viral on IPL Debut:

Sameer rizvi family reactions viral : आईपीएल (IPL) डेब्यू में पहली ही गेंद पर का सामना करते हुए Sameer rizvi ने राशिद खान की गेंद पर छक्का उड़ा दिया, जिसे देखकर धोनी (MS Dhoni) भी हैरान रह गए. धोनी ड्रेसिंग रूम से समीर के छक्के को देखकर मंद-मंद मुस्कुरा रहे थे. एक ओर जहां धोनी का यह रिएक्शन वायरल है तो वहीं दूसरी ओर समीर रिजवी के परिवार वाले भी अपने बेटे के परफॉर्मेंस से काफी खुश हैं. दरअसल, समीर रिजवी के भाई सबूल रिज़वी (Sabul Rizvi, brother of Sameer Rizvi) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया और ये भी बताया है कि समीर ने घर में ऐसा कहा था कि पहली गेंद पर छक्का मारूंगा, अब समीर ने आईपीएल में अपने डेब्यू मैच में पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर अपना वादा पूरा कर दिया है. सोशल मीडिया पर यह समीर के भाई का यह पोस्ट खूब वायरल हो रहा है. (Hitting first ball six in ipl career)