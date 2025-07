Lords Test, IND vs ENG: 'जडेजा, बुमराह और सिराज ने ...', लॉर्ड्स की ऐतिहासिक लड़ाई को देख 'क्रिकेट के भगवान' भी हैरान, सचिन तेंदुलकर ने ऐसे किया रिएक्ट

Sachin Tendulkar on Lord's Test: रविंद्र जडेजा (Ravindra jadeja) के नाबाद जुझारू अर्धशतक के बावजूद भारत को यहां लार्ड्स में तीसरे क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन सोमवार को यहां 22 रन से हार का सामना करना पड़ा जिससे इंग्लैंड ने पांच मैच की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली. स्पिनर शोएब बशीर (छह रन पर एक विकेट) ने मोहम्मद सिराज (04) को बोल्ड करके इंग्लैंड को जीत दिलाई. भले ही इंग्लैंड ने मैच जीत लिया लेकिन दिल रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने जीत लिया. लॉर्ड्स टेस्ट की ऐतिहासिक लड़ाई के बाद 'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर जडेजा, बुमराह और सिराज की जुझारू पारी की तारीफ की. (Sachin Tendulkar reaction viral on Ravindra jadeja)

सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, "इतना पास, फिर भी इतना दूर...जडेजा, बुमराह और सिराज ने अंत तक संघर्ष किया. शाबाश, टीम इंडिया.. इंग्लैंड ने दबाव बनाए रखने के लिए अच्छा खेला और मनचाहा परिणाम हासिल किया. कड़ी मेहनत से मिली जीत के लिए बधाई."

So near, yet so far….

Jadeja, Bumrah, & Siraj fought all the way till the end. Well tried, Team India.

England played well to keep the pressure on and produced the result they desired. Congratulations on a hard fought win.